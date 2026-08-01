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  4. Olimpbet стал первым официальным букмекером в Узбекистане

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Olimpbet стал первым официальным букмекером в Узбекистане

БК Olimpbet начала принимать ставки в Узбекистане.

Узбекистан официально открыл регулируемый рынок ставок на спорт. Первым легальным букмекером, получившим право работать в стране, стала компания Olimpbet.

До этого Olimpbet уже работал в России и Казахстане. Узбекистан стал третьим регулируемым рынком, на котором представлен бренд.

Как сложился ЧМ для букмекеров: рост оборота доходил до 93%, Норвегия – самая убыточная сборная

Опубликовала: Венера Кравченко
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Зарубежный беттинг
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Беттинг-индустрия
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