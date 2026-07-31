  1. Спортс
  2. Ставки
  3. Новости

  4. «Уверен, что этот закон будет принят». Депутат Метелев о профилактике лудомании на деньги букмекеров

0
«Уверен, что этот закон будет принят». Депутат Метелев о профилактике лудомании на деньги букмекеров

Депутат Артем Метелев высказался о законопроекте, который обяжет букмекеров перечислять деньги на профилактику лудомании.

Ранее с таким предложением выступила председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Люди, которые имеют проблему, зачастую не знают, куда обратиться, потому что не в курсе о существовании такой помощи.

Поэтому социальная реклама, предупреждающая о последствиях пристрастия к азартным играм, – это следующая задача, которая стоит перед нашей страной, ведь такая реклама позволит формировать критическое мышление и будет помогать не зайти в эту тему.

У нас сейчас разработан законопроект, сейчас он проходит межведомственное согласование, подразумевающий, чтобы сама индустрия софинансировала расходы на профилактику лудомании и социальную рекламу. Я уверен, что этот закон будет принят»», – заявил Метелев.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спас
Беттинг-индустрия
Букмекеры
Артем Метелев
Ставки на сегодня
logoФинансы
Законы
Ответственная игра
Игромания
Государственная дума
logoСтавки на спорт

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Winline запустил грантовую поддержку молодых музыкантов совместно с лейблом GAZ
10,05 млрд рублей – рекордные целевые отчисления букмекеров за 2-й квартал 2026-го. Общий объем депозитов в российских БК упал на 4,9% год к году
77% россиян относятся к ставкам положительно или нейтрально. Азарт, спорт и риск – главные ассоциации с букмекерами
Эксклюзив
«Фонбет» – самый узнаваемый букмекер в России. Winline – 2-й, «Лига Ставок» – 3-я, «Бет-М» выше «Тенниси»
Эксклюзив
54% россиян не доверяют букмекерам. 19% считают их деятельность в России нелегальной
Эксклюзив
«МЮ» подписал контракт с Betway на 20 млн фунтов в год. Логотип букмекера появится на тренировочной форме
«Лига Ставок» об ИИ-разборах матчей: «Очень довольны этой фичей. Ей воспользовались треть пользователей, которые делали ставки на ЧМ»
Leon: «Футбол даст основной оборот в ближайшие недели. Второе место займет теннис, далее – киберспорт»
Денис Теплов: «Микробеттинг не оправдал ожиданий на ЧМ-2026. Пересоберем механику и выйдем с новой версией к следующим крупным турнирам»
Leon о чемпионате мира: «Турнир принес нам чуть более 19% от оборота в 2026 году»
Ко всем новостям
Последние новости
Кулуары «Матча года»: резиденты PARI SECRET провели хоккейный уикенд в Санкт-Петербурге
Друзья сайта
EA Sports в пятый раз подряд верно предсказала победителя ЧМ
Генсек РФС Митрофанов: «Доходы от букмекеров растут. Новые налоги не повлияли на финансирование»
Вице-президент РФС об отчислениях букмекеров: «У федерации есть потери из-за того, что часть платежей уходит в Российский спортивный фонд»
Другой уровень отношений: PARI SECRET выпустил мерч для питомцев после подарка от клиента
Друзья сайта
Испания – лучшая сборная ЧМ-2026 по индексу #TOPSPORTPR. Франция – 2-я, Англия – 3-я, Аргентина – 4-я
В Санкт-Петербурге открылся падел-клуб PARI Padel Arsenal
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail