«Уверен, что этот закон будет принят». Депутат Метелев о профилактике лудомании на деньги букмекеров

Депутат Артем Метелев высказался о законопроекте, который обяжет букмекеров перечислять деньги на профилактику лудомании.

Ранее с таким предложением выступила председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Люди, которые имеют проблему, зачастую не знают, куда обратиться, потому что не в курсе о существовании такой помощи.

Поэтому социальная реклама, предупреждающая о последствиях пристрастия к азартным играм, – это следующая задача, которая стоит перед нашей страной, ведь такая реклама позволит формировать критическое мышление и будет помогать не зайти в эту тему.

У нас сейчас разработан законопроект, сейчас он проходит межведомственное согласование, подразумевающий, чтобы сама индустрия софинансировала расходы на профилактику лудомании и социальную рекламу. Я уверен, что этот закон будет принят»», – заявил Метелев.