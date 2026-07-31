В клинике Магалифа предложили повысить возраст допуска россиян к азартным играм с 18 до 25 лет

Главный врач Клиники психологической адаптации доктора Магалифа Алексей Магалиф предложил повысить возраст допуска к азартным играм.

На данный момент азартные игры в России разрешены лицам старше 18 лет.

«Мы должны понимать, что личность формируется примерно к 25 годам, а распоряжаются своими средствами в азартных играх даже молодые люди – школьники и студенты.

С моей точки зрения, ограничительные меры должны быть и возрастными. То есть если люди хотят рисковать собственными деньгами, пусть они делают это в осознанном возрасте после 25 лет», – заявил Магалиф на пресс-конференции в ТАСС.