Член ОП Машаров: «Если мы хотим комплексно решать проблему с лудоманией, в России должны появиться сервисы онлайн-казино под надзором государства»

В Общественной палате предложили легализовать онлайн-казино.

Ранее с таким предложением к президенту Владимиру Путину обратился министр финансов Антон Силуанов. Минфин хочет создать специального оператора онлайн-казино, который будет платить не менее 30% от выручки в качестве налогов.

«Появление возможности установления самозапрета на азартные игры, безусловно, имеет важное социальное значение. На практике человек не сможет в течение срока, указанного в поданном им заявлении, делать ставки на спорт в официальных букмекерских компаниях или играть в официально разрешенных в РФ игорных зонах.

Если говорить о жителях мегаполисов, где сосредоточены основные спортивные центры, то эта мера фактически означает запрет делать ставки именно на спортивные события.

Есть другая проблема – это нелегальные сервисы, предлагающие онлайн-казино и нелегальный беттинг. На них мера не распространяется, следовательно человек, оформивший самозапрет в официальном букмекере или игорной зоне, может без любых ограничений продолжить играть в нелегальном онлайн-казино. И если он действительно болен лудоманией, риск того, что он это будет делать после оформления самозапрета, возрастает в разы.

Если мы хотим комплексно решать проблему именно с лудоманией, нужно наделять ЕРАИ правом внесудебной блокировки сайтов и появления в России сервисов онлайн-казино, которые будут под надзором государства», – заявил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.