«Порту» и Betano продлили соглашение о титульном партнерстве до 2029 года

Букмекер Betano останется титульным партнером «Порту» еще на три года.

Оператор, принадлежащий Kaizen Gaming, сотрудничает с португальским клубом уже пять лет. Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2028/29.

В рамках соглашения логотип Betano останется на передней части формы основной и второй команд «Порту». В новом сезоне бренд впервые появится и на футболках женской команды клуба.

«Порту» становится сильнее, когда сильнее становятся и его партнеры. Благодаря взаимовыгодным отношениям, построенным на доверии и приверженности общим целям, развиваются как наш клуб, так и наши партнеры», – заявил финансовый директор «Порту» Жозе Педру Перейра да Кошта.