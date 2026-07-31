Дмитрий Слободкин: «Запреты не способствуют тому, чтобы люди меньше играли. Подпольные заведения победить невозможно»

Эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин высказался о сокращении доли нелегальных онлайн-казино в России.

По данным аналитической платформы Blask, доля нелегальных онлайн-казино в России снизилась до минимума с 2018 года – 40% от всего онлайн-гемблинга.

«У меня вопрос, по какой методике считали сокращение доли нелегальных казино – они на то и в тени, потому что их трудно определить. А если говорить об обороте денег в азартных отраслях – все не так однозначно. Он растет у букмекерских компаний и увеличивается в зависимости от событий, на которые можно делать ставки.

Но самое главное тут не в том, у кого падает или растет, а в том, что 40% рынка еще принадлежит незаконному бизнесу. Запреты не способствуют тому, чтобы люди меньше играли или сокращалось число подпольных игорных заведений. У нас их не было до запретов, а как ввели закон, так сразу и появились в большом количестве.

Это победить невозможно. К тому же, у нас действуют разные условия: букмекеры могут работать на всей территории России и в интернете, тогда как классические казино и автоматы куда более подотчетны. Получается, что одни азартные игры запрещены, другие разрешены», – заявил Слободкин.