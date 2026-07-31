«Лига Ставок» о ставках на Медиалигу: «Это специфический продукт с особенностями. Для формирования линии нужно разработать отдельную математическую модель»

В «Лиге Ставок» поддержали идею об открытии ставок на матчи Winline Медиалиги.

– Осенью 2026-го или весной 2027-го букмекеры могут начать принимать ставки на матчи Медиалиги. Интересно ли это «Лиге Ставок»?

– Безусловно, нам это интересно. При этом медиафутбол – достаточно специфический продукт со своими особенностями: нефиксированное время матча, обратные замены, тайм-ауты, «аут Азамата», красный мяч, 12-й игрок и другие правила заметно влияют на ход матча.

Поэтому для формирования линии, скорее всего, потребуется разработка отдельной математической модели. У нас уже есть подобный опыт. Мы с 2024-го года принимаем ставки на турнир Лига Ставок Media Basket, который входит в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий.

Если появится возможность легально принимать ставки и на матчи Медиалиги, мы обязательно рассмотрим такую возможность, – сообщили в «Лиге Ставок».