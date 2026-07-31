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  4. Депутат Марченко о снижении доли нелегальных онлайн-казино в России: «У населения упали доходы. Сыграло роль и то, что взяли под контроль теневые финансовые потоки»

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Депутат Марченко о снижении доли нелегальных онлайн-казино в России: «У населения упали доходы. Сыграло роль и то, что взяли под контроль теневые финансовые потоки»

Депутат Госдумы Евгений Марченко высказался о сокращении доли нелегальных онлайн-казино в России.

По данным аналитической платформы Blask, доля нелегальных онлайн-казино в России снизилась до минимума с 2018 года – 40% от всего онлайн-гемблинга.

«Проблема здесь шире: сейчас ситуация такая, что упали доходы населения. Играют все-таки тогда, когда у людей есть какой-то избыток денег. Я не имею ввиду тех, кто страдает от лудомании – они будут делать это в любом состоянии.

Сейчас сыграло роль и то, что государство взяло под контроль теневые финансовые потоки. На данный момент все контролируется, а это сильно влияет.

Движения в этом направлении будет только продолжаться, потому что сейчас нам не до игр в казино. Надо вообще все прекратить и закрыть, а за теневые азартные игры увеличивать ответственность. В интернете до сих пор выскакивает периодически реклама этой гадости», – заявил Марченко.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: НСН
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