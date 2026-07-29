Николай Оганезов: «Уверен, «Тенниси» ждет ребрендинг или модернизация сайта. Вброс о закрытии может быть элементом интриги в PR-целях»

Председатель Совета Первого СРО Николай Оганезов прокомментировал новость о приостановке приема ставок БК «Тенниси».

Ранее гендиректор компании Руслан Сулейманов сообщил, что букмекер приостанавливает прием ставок с 1 сентября.

«К информации о закрытии букмекерской компании «Тенниси» отношусь с элементом недоверия.

Компания «Тенниси» – старожил на российском букмекерском рынке, никогда не была замечена в каких-то скандалах и казусных ситуациях с клиентами и с фискальными органами.

С самого начала деятельности у руля находится Руслан Сулейманов, опытный профессионал, вовлеченный в активное бизнес-сообщества, всегда со своей прямой и выверенной позицией по различным спектрам проблем букмекерского бизнеса. Такой человек, искренне любящий свое дело, коней на переправе не меняет, тем более «сентябрьские» угрозы пока прошли стороной.

Уверен, компанию в ближайшее время ждет ребрендинг или модернизация сайта. Вброс о закрытии вполне может быть лишь элементом интриги в PR-целях будущих новаций», – заявил Оганезов.