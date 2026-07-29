Россиянку Сухотину дисквалифицировали на 4 года и 10 месяцев за подкуп игроков и попытки ставок на теннисные матчи

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало российскую теннисистку Анастасию Сухотину на четыре года и десять месяцев.

26-летняя спортсменка признала восемь нарушений антикоррупционных правил, совершенных в период с 2019 по 2024 год. Среди них – попытки делать ставки на теннисные матчи, подкуп других игроков и уничтожение доказательств.

Сухотина также оштрафована на 30 тысяч долларов. Дисквалификация началась 17 июля 2026 года и завершится 16 мая 2031 года.

Кроме того, ITIA временно отстранило капитана сборной Азербайджана в Кубке Дэвиса Ялчина Манафли за отказ предоставить свой телефон для изучения в рамках расследования. Временная дисквалификация началась 11 июня 2026 года.

Во время дисквалификации Сухотина и Манафли не могут участвовать, работать тренерами или присутствовать на турнирах «Большого шлема», ATP, WTA, World Tennis и национальных федераций.