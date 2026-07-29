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Россиянку Сухотину дисквалифицировали на 4 года и 10 месяцев за подкуп игроков и попытки ставок на теннисные матчи

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало российскую теннисистку Анастасию Сухотину на четыре года и десять месяцев.

26-летняя спортсменка признала восемь нарушений антикоррупционных правил, совершенных в период с 2019 по 2024 год. Среди них – попытки делать ставки на теннисные матчи, подкуп других игроков и уничтожение доказательств.

Сухотина также оштрафована на 30 тысяч долларов. Дисквалификация началась 17 июля 2026 года и завершится 16 мая 2031 года.

Кроме того, ITIA временно отстранило капитана сборной Азербайджана в Кубке Дэвиса Ялчина Манафли за отказ предоставить свой телефон для изучения в рамках расследования. Временная дисквалификация началась 11 июня 2026 года.

Во время дисквалификации Сухотина и Манафли не могут участвовать, работать тренерами или присутствовать на турнирах «Большого шлема», ATP, WTA, World Tennis и национальных федераций.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ITIA
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Комментарии

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Еще раз скажу: не понимаю логики теннисистов за пределами 500, которые еще не участвуют в махинациях на ставках.
Я думаю там игроки во время матча понимают что к ему идет. И договариваться не надо. Лупит твой соперник по аутам или первую подачу подает на 50% от идеала а ты кладешь все как чемпион. И как тут разберешь что к чему? Тут в топ 50 полно моментов, когда игроки с баранкой сливают 1 сет и выносят в 2 других в чистую. Или на тае, ведут 6:1 и сливают сет. Полно же моментов.
Мораль: к ставкам надо походить с умом! Уверен, есть множество умных игроков, которые зарабатывают и не палятся. Также уверен, что консалтинговые услуги многим из них предоставляет Эдик Давыденко)
Ответchemical brother
Мораль: к ставкам надо походить с умом! Уверен, есть множество умных игроков, которые зарабатывают и не палятся. Также уверен, что консалтинговые услуги многим из них предоставляет Эдик Давыденко)
Тс-сс... не пали контору)
Остап Бендер в юбке
Отстранили за отказ предоставить телефон. Не по решению суда. Просто какой то конторе. Ну и дичь
Ответобщая теория гусеводства
Отстранили за отказ предоставить телефон. Не по решению суда. Просто какой то конторе. Ну и дичь
Так не в тюряжку же кинули. Может работать в любой другой конторе по любой специальности. Наверное, в трудовом контракте или правилах организации это отмечено очень мелким шрифтом. Или когда с работы увольняют, то всегда через суд?
ОтветХаскерс
Так не в тюряжку же кинули. Может работать в любой другой конторе по любой специальности. Наверное, в трудовом контракте или правилах организации это отмечено очень мелким шрифтом. Или когда с работы увольняют, то всегда через суд?
Ну обычно на работе жестко ограничено за что можно уволить трудовым кодексом и проч
Если по условиям найма надо показать телефон - значит надо. Частная лавка, панимаиш.
Ну может желтуха и оставят кто щнает или в более слабых лигах тенниса поиграет они еще доказать должны это всегда выход найдётся
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