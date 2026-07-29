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Испания стала лидером по обороту ставок на ЧМ-2026 в «Мелбет» и принесла БК наибольшую прибыль

Букмекерская компания «Мелбет» подвела итоги ЧМ-2026.

Главным событием турнира для клиентов БК стал финал мундиаля Испания – Аргентина, завершившийся победой испанцев со счетом 1:0.

Эта встреча заняла первое место одновременно по обороту и количеству принятых ставок. Кроме того, матч оказался самым прибыльным для букмекера по итогам турнира.

Испания стала крупнейшей сборной ЧМ-2026 по обороту ставок, а также принесла «Мелбет» наибольшую прибыль.

Самым убыточным матчем для букмекера стала встреча Англия – Аргентина, в которой аргентинцы победили со счетом 2:1. Наиболее убыточной командой оказалась Норвегия.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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