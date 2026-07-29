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«Лига Ставок» о договорных матчах на ЧМ-2026: «На турнирах такого уровня подобные истории маловероятны»

В «Лиге Ставок» не зафиксировали подозрительной ставочной активности во время ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что эксперты Совета Европы выявили 7 эпизодов аномальных ставок на ЧМ-2026 – в том числе на отмену дисквалификации форварда сборной США Флорина Балогуна. В ФИФА заявили, что договорных матчей не было.

– Расскажите, фиксировали ли ваши аналитики какие-то странные матчи ЧМ и верите ли вообще в договорные игры на турнире такого уровня?

– Когда команда выигрывает крупные турниры, разговоры о заговорах появляются практически всегда. Так было и раньше с топ-клубами в топ-чемпионатах.

Если говорить о чемпионате мира 2026 года, то наши аналитики не зафиксировали каких-либо аномалий, которые могли бы свидетельствовать о договорном характере матчей.

На турнирах такого уровня подобные истории маловероятны, поскольку внимание к ним со стороны организаторов, федераций и букмекеров максимально высокое, – сообщили в «Лиге Ставок».

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Betonmobile
Беттинг-индустрия
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