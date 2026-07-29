PARI предотвратила 35 тысяч попыток мошенничества в 2025 году

Система безопасности PARI в 2025 году предотвратила 35 тысяч мошеннических попыток.

Суммарно за прошлый год 380 тысяч пользователей прошли процедуру идентификации личности – KYC.

В компании заявили, что развивают комплексную систему защиты персональных данных и цифровой инфраструктуры. Это направление PARI относит к ключевым элементам стратегии устойчивого развития.