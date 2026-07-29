PARI предотвратила 35 тысяч попыток мошенничества в 2025 году
Система безопасности PARI в 2025 году предотвратила 35 тысяч мошеннических попыток.
Суммарно за прошлый год 380 тысяч пользователей прошли процедуру идентификации личности – KYC.
В компании заявили, что развивают комплексную систему защиты персональных данных и цифровой инфраструктуры. Это направление PARI относит к ключевым элементам стратегии устойчивого развития.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: PARI
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