Больше 80% игроков PARI не считают ставки способом заработка

Только 18% клиентов PARI рассматривают ставки как способ заработка.

За год доля игроков, которые считают ставки источником дохода, сократилась на 2 процентных пункта. При этом 64% клиентов воспринимают игру как развлечение, 38% делают ставки ради азарта, а 26% - в качестве хобби.

Также сообщается, что в 2024 и 2025 годах более 8 тысяч клиентов PARI воспользовались функцией «самоисключение навсегда». Результаты опубликованы во втором отчете компании об устойчивом развитии.