«Лига Ставок», BETBOOM и БЕТСИТИ назвали крупнейшие выигрыши игроков на ЧМ-2026

Крупнейший выигрыш среди клиентов российских букмекеров во время ЧМ-2026 составил 42 млн рублей.

Такую сумму клиент «Лиги Ставок» получил благодаря пари на матч между сборными Сенегала и Норвегии (2:3).

Еще один крупный выигрыш был зафиксирован в BETBOOM. Клиент букмекера заработал 36,6 млн рублей после победы Испании над Португалией (1:0) в 1/8 финала.

В БЕТСИТИ беттор выиграл 12,4 млн рублей, поставив на проход сборной Англии в матче 1/8 финала против Мексики (3:2).

Как сложился ЧМ для букмекеров: рост оборота доходил до 93%, Норвегия – самая убыточная сборная