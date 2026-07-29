«Лига Ставок», BETBOOM и БЕТСИТИ назвали крупнейшие выигрыши игроков на ЧМ-2026
Крупнейший выигрыш среди клиентов российских букмекеров во время ЧМ-2026 составил 42 млн рублей.
Такую сумму клиент «Лиги Ставок» получил благодаря пари на матч между сборными Сенегала и Норвегии (2:3).
Еще один крупный выигрыш был зафиксирован в BETBOOM. Клиент букмекера заработал 36,6 млн рублей после победы Испании над Португалией (1:0) в 1/8 финала.
В БЕТСИТИ беттор выиграл 12,4 млн рублей, поставив на проход сборной Англии в матче 1/8 финала против Мексики (3:2).
Как сложился ЧМ для букмекеров: рост оборота доходил до 93%, Норвегия – самая убыточная сборная
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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