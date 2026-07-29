Объем целевых отчислений PARI вырос почти на 8% год к году – до 2,87 млрд рублей
PARI отчиталась о сумме целевых отчислений, направленных на развитие спорта в 2025 году.
За весь прошлый год букмекер направил 2,87 млрд рублей целевых отчислений. Показатель оказался на 7,8% выше результата 2024 года.
Помимо обязательных отчислений букмекер продолжает финансировать собственные спортивные проекты. Среди них Лига PARI, сотрудничество с профессиональными клубами и развитие сети клубов PARI Padel.
В компании называют эти инициативы долгосрочными инвестициями в спортивное сообщество и региональную инфраструктуру. Данные представлены во втором отчете PARI об устойчивом развитии.
С полным отчетом букмекера можно ознакомиться по ссылке.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: PARI
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