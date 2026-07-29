Объем целевых отчислений PARI вырос почти на 8% год к году – до 2,87 млрд рублей

PARI отчиталась о сумме целевых отчислений, направленных на развитие спорта в 2025 году.

За весь прошлый год букмекер направил 2,87 млрд рублей целевых отчислений. Показатель оказался на 7,8% выше результата 2024 года.

Помимо обязательных отчислений букмекер продолжает финансировать собственные спортивные проекты. Среди них Лига PARI, сотрудничество с профессиональными клубами и развитие сети клубов PARI Padel.

В компании называют эти инициативы долгосрочными инвестициями в спортивное сообщество и региональную инфраструктуру. Данные представлены во втором отчете PARI об устойчивом развитии.

С полным отчетом букмекера можно ознакомиться по ссылке .