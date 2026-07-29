Испания стала самой популярной сборной ЧМ-2026 у большинства российских букмекеров

Испания стала лидером по количеству ставок и обороту у большинства российских букмекеров во время ЧМ-2026.

Исключением оказался Olimpbet, где более популярной среди клиентов была сборная Аргентины.

В BETBOOM оборот финального матча превысил показатель полуфинальной игры Англия – Аргентина на 70%. В БЕТСИТИ на финал между Испанией и Аргентиной пришлось 5% от общего оборота за весь турнир.

В PARI финал стал самым крупным по обороту и самым прибыльным матчем чемпионата мира. При этом полуфинальная встреча Англии и Аргентины оказалась для букмекера самой убыточной.

Самой прибыльной сборной турнира для PARI стала Испания. Наибольшие убытки компании принесла Норвегия.

Как сложился ЧМ для букмекеров: рост оборота доходил до 93%, Норвегия – самая убыточная сборная