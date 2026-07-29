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  4. Владимир Прокофьев: «Пирло и «Фонбет» выглядят адекватной стороной в конфликте. Удивительно, что Андреа еще не предложили гражданство РФ и квартиру»

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Владимир Прокофьев: «Пирло и «Фонбет» выглядят адекватной стороной в конфликте. Удивительно, что Андреа еще не предложили гражданство РФ и квартиру»

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев считает, что ситуация вокруг Андреа Пирло принесла положительный эффект для «Фонбет».

Ранее экс-игрок «Милана» и «Ювентуса» сообщил, что не станет главным тренером сборной Италии, несмотря на изначальные договоренности. Назначение осложнило сотрудничество с российской букмекерской компанией «Фонбет».

«Что же тут хорошего для «Фонбет»?

Идеальное время: только-только кончился ЧМ, когда десятки миллионов зрителей в России видели «Ой, что ни вечер, то футбол» на «Матч ТВ» с Пирло в главной роли.

Песня стала вирусной, а итальянская легенда стала максимально прочно ассоциироваться с «Фонбет». Достаточно глянуть комменты на Спортсе” в последних новостях про Андреа.

Идеальная глупость итальянских чиновников: сначала выдвинули Пирло в кандидаты, сами подняли шум, а затем сами же отказались от идеи.

Не буду разбираться, как одна из лучших тренерских школ мира докатилась до коуча «Дубай Юнайтед» (при всем уважении к клубу). Но как можно было до предложения контракта Пирло не проверить его деятельность? Должны же были собрать профайл, глянуть соцсети, проверить последние публикации в медиа.

Именно на этом фоне сам Пирло (а значит и БК «Фонбет») выглядят адекватной стороной, которой симпатизирует нейтральный зритель. Показательно, что затем и Мальдини с Леонардо ушли из федерации.

За Андреа вступился даже российский посол в Италии. Удивительно, что еще не предложили гражданство РФ и квартиру.

Идеальное завершение ситуации: Пирло остался амбассадором «Фонбет». Шумиха была, назначения нет – значит, и контракт в силе. Да, вряд ли в ближайшее время Андреа приедет в Россию. Но это не помешает букмекеру использовать его образ в рекламе», – написал Прокофьев в блоге на Спортсе’’.

«Фонбетгейт» Пирло – пиар-кампания года в беттинге. Идеал: не заплатили ни копейки, а получили такие охваты

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: блог Владимира Прокофьева
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