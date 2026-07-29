База активных игроков «Балтбет» выросла на 28% во время ЧМ-2026, в «Лиге Ставок» – на 33% относительно Евро-2024

Российские букмекеры зафиксировали рост числа активных клиентов, регистраций и первых депозитов во время ЧМ-2026.

В Olimpbet среднедневное количество активных клиентов увеличилось почти на 10% по сравнению с периодом с апреля до середины июня. В «Лиге Ставок» показатель вырос на 33% относительно Евро-2024.

В PARI число новых активных бетторов во время ЧМ-2026 составило 13%. Количество регистраций выросло на 56%, а первых депозитов – на 80% по сравнению с аналогичным 40-дневным периодом перед началом турнира. Число активных игроков в дни чемпионата мира стало больше на 12%.

В «Балтбет» количество клиентов с минимальной активностью – тех, кто внес депозит или сделал ставку, – выросло на 57%. База активных игроков увеличилась на 28%.

Как сложился ЧМ для букмекеров: рост оборота доходил до 93%, Норвегия – самая убыточная сборная