Прокофьев о ситуации с Пирло: «Бесплатный позитивный пиар букмекера с огромным охватом – редкость и невероятная удача. У «Фонбет» так и получилось»

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прококьев прокомментировал ситуацию вокруг Андреа Пирло.

Ранее экс-игрок «Милана» и «Ювентуса» сообщил, что не станет главным тренером сборной Италии, несмотря на изначальные договоренности. Назначение осложнило сотрудничество с российской букмекерской компанией «Фонбет».

«Там, где букмекер обычно либо платит, либо получает игнор – все получилось само собой. Все каналы коммуникаций (сайты, телеканады, блоги, телеграм-каналы, другие соцсети), где представлены СМИ – все сделали рекламу. В Италии даже придумали новый термин – Fonbetgate, который перебрался и в российские медиа.

Не видел точных цифр по охватам, но уже сейчас можно сказать: при желании купить такое количество публикаций «Фонбет» пришлось бы заплатить десятки или даже 100+ миллионов. А по факту – получили все бесплатно. Символично, как раз в день пиар-специалиста.

Бесплатный пиар – то, над чем работают в маркетинге. Бесплатный позитивный пиар – классное достижение. А если еще и с большим охватом – успех бренда.

Бесплатный позитивный пиар букмекера (!) и с огромным охватом – редкость плюс невероятная удача. Именно так и получилось у «Фонбет», – написал Прокофьев в блоге на Спортсе’’.

«Фонбетгейт» Пирло – пиар-кампания года в беттинге. Идеал: не заплатили ни копейки, а получили такие охваты