«Тенниси» приостанавливает прием ставок с 1 сентября. Информацию подтвердил гендиректор БК Сулейманов
Гендиректор «Тенниси» Руслан Сулейманов подтвердил, что букмекерская компания приостанавливает прием ставок.
Ранее телеграм-канал «Кружок Беттинга» сообщил, что «Тенниси» с 1 сентября 2026 года прекращает прием ставок на территории России.
«Дыма без огня не бывает. Приостанавливаем прием ставок 1 сентября? Да.
Почему? Зачем? Что дальше? И прочие вопросы – чуть позже. Должно быть интересно», – заявил Сулейманов беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Владимира Прокофьева
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