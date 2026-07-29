«Тенниси» приостанавливает прием ставок с 1 сентября. Информацию подтвердил гендиректор БК Сулейманов

Гендиректор «Тенниси» Руслан Сулейманов подтвердил, что букмекерская компания приостанавливает прием ставок.

Ранее телеграм-канал «Кружок Беттинга» сообщил , что «Тенниси» с 1 сентября 2026 года прекращает прием ставок на территории России.

«Дыма без огня не бывает. Приостанавливаем прием ставок 1 сентября? Да.

Почему? Зачем? Что дальше? И прочие вопросы – чуть позже. Должно быть интересно», – заявил Сулейманов беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.