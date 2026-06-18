РСФ во главе с Дегтяревым распределил 3,5 млрд рублей между 39 спортивными федерациями. В марте распределили 12 млрд

Российский спортивный фонд распределил еще 3,5 млрд рублей.

«Подведены итоги конкурсного отбора «Спортивная Россия – новые вершины».

Попечительский совет Российского спортивного фонда утвердил к финансированию 39 заявок на общую сумму свыше 3,1 млрд рублей. Всего к участию в конкурсе было подано 72 заявки.

Конкурс проводился на дополнительную финансовую поддержку программ развития видов спорта общероссийских спортивных федераций», – сообщили в фонде.

Напомним, в начале марта попечительский совет РСФ во главе с Михаилом Дегтяревым на конкурсной основе распределил 12 млрд рублей из фонда между 93 федерациями, представляющими 103 вида спорта.

Фонд пополняется преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок.