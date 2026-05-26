  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Глава ЕЦУПИС Шейкина про ИИ: «Это инструмент усиления человека, а не его замены. Ключевые решения всегда остаются под контролем специалистов»
0

Глава ЕЦУПИС Шейкина про ИИ: «Это инструмент усиления человека, а не его замены. Ключевые решения всегда остаются под контролем специалистов»

Председатель правления ЕЦУПИС Елена Шейкина высказалась о внедрении искусственного интеллекта в бизнес-процессы компании.

– Сейчас практически невозможно говорить о технологиях без темы искусственного интеллекта. Как ЕЦУПИС внедряет ИИ в свои бизнес-процессы?

– Для нас искусственный интеллект – это уже не эксперимент и не дань тренду, а полноценный рабочий инструмент, который помогает повышать эффективность бизнеса и качество сервисов. Мы широко его используем в клиентском сервисе, автоматизации бэк-офисных процессов, разработке, антифроде.

Одним из ключевых достижений компании за последние месяцы стал запуск масштабной корпоративной платформы ИИ-агентов, которая фактически изменила подход к автоматизации бизнес-процессов. Компания перешла к новому уровню автоматизации сложных интеллектуальных процессов, которые ранее считались практически недоступными для цифровизации.

Ключевой особенностью проекта стала новая модель внедрения ИИ внутри компании: создание ИИ-агентов перестало быть задачей только ИТ- и ИИ-команд. Благодаря единой платформе сотрудники бизнес-подразделений получили возможность самостоятельно разрабатывать и внедрять ИИ-решения без глубоких технических знаний – от обработки и резюмирования больших массивов документов до построения аналитических сценариев и автоматизации сложных бизнес-процессов.

Темпы внедрения оказались рекордными: уже в первые три месяца около 20% сотрудников компании начали использовать ИИ-агентов. Это позволило перейти от отдельных экспериментов и пилотов к полноценной масштабируемой ИИ-фабрике, где создание и запуск ИИ-решений стали частью ежедневной работы бизнеса.

При этом мы смотрим на искусственный интеллект прежде всего как на инструмент усиления человека, а не его замены. В финансовой сфере особенно важно сохранять баланс между автоматизацией, безопасностью и ответственностью. Поэтому ключевые решения всегда остаются под контролем специалистов, – заявила Шейкина.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Большой спорт
Беттинг-эксперты
logoСтавки на спорт
Букмекеры
Искусственный интеллект
Ставки на сегодня
logoЕдиный ЦУПИС
logoЕлена Шейкина
Беттинг-индустрия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Николай Оганезов: «Нужно перестать душить регулированием легальных букмекеров. Угроза активного роста нелегального сектора отвалится сама по себе»
вчера, 14:39Эксклюзив
Гендиректор Спортса’’ Коврин: «Сейчас букмекеры сами хотят быть медиа. Первопроходцы здесь – BetBoom, в ближайшем будущем нас ждут новые примеры»
вчера, 13:49Эксклюзив
Сулейманов о запуске OINABET в Казахстане: «Главные конкуренты – Olimpbet и 1xBet. Свою аудиторию мы найдем»
вчера, 13:13
«Букмекеры исторически глубже других интегрированы в спортивную инфраструктуру». Директор агентства, работающего с «Газпром-медиа» – о рекламе БК в спорте
вчера, 12:25Эксклюзив
Кипа о рекламе букмекеров: «Спортивные трансляции больше никому не нужны. Возможно, они будут интересны онлайн-казино после лицензирования»
вчера, 11:04Эксклюзив
БЕТСИТИ о депозитах: «Общая тенденция к умеренному снижению по рынку может сохраниться во 2-м квартале»
вчера, 10:50Эксклюзив
РСФ во главе с Дегтяревым начал прием заявок на распределение 2,6 млрд рублей от букмекеров для подготовки спортсменов к Олимпиаде-2028
вчера, 10:23
Оганезов о финансировании спорта букмекерами: «Если схлопнется, то схлопнется и то, и другое»
вчера, 09:32
БЕТСИТИ о падении депозитов на 6,5% по рынку: «Не фиксируем снижения ни по объему депозитов, ни по активности клиентов»
вчера, 08:40Эксклюзив
«Пока думаем, не закрываться ли нам в России». Глава «Тенниси» Сулейманов о выплатах выигрышей на карту
вчера, 07:17
Ко всем новостям
Последние новости
В Санкт-Петербурге открылся падел-клуб PARI Padel Arsenal
30 марта, 08:16
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
Рекомендуем