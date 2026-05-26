Глава ЕЦУПИС Шейкина про ИИ: «Это инструмент усиления человека, а не его замены. Ключевые решения всегда остаются под контролем специалистов»

Председатель правления ЕЦУПИС Елена Шейкина высказалась о внедрении искусственного интеллекта в бизнес-процессы компании.

– Сейчас практически невозможно говорить о технологиях без темы искусственного интеллекта. Как ЕЦУПИС внедряет ИИ в свои бизнес-процессы?

– Для нас искусственный интеллект – это уже не эксперимент и не дань тренду, а полноценный рабочий инструмент, который помогает повышать эффективность бизнеса и качество сервисов. Мы широко его используем в клиентском сервисе, автоматизации бэк-офисных процессов, разработке, антифроде.

Одним из ключевых достижений компании за последние месяцы стал запуск масштабной корпоративной платформы ИИ-агентов, которая фактически изменила подход к автоматизации бизнес-процессов. Компания перешла к новому уровню автоматизации сложных интеллектуальных процессов, которые ранее считались практически недоступными для цифровизации.

Ключевой особенностью проекта стала новая модель внедрения ИИ внутри компании: создание ИИ-агентов перестало быть задачей только ИТ- и ИИ-команд. Благодаря единой платформе сотрудники бизнес-подразделений получили возможность самостоятельно разрабатывать и внедрять ИИ-решения без глубоких технических знаний – от обработки и резюмирования больших массивов документов до построения аналитических сценариев и автоматизации сложных бизнес-процессов.

Темпы внедрения оказались рекордными: уже в первые три месяца около 20% сотрудников компании начали использовать ИИ-агентов. Это позволило перейти от отдельных экспериментов и пилотов к полноценной масштабируемой ИИ-фабрике, где создание и запуск ИИ-решений стали частью ежедневной работы бизнеса.

При этом мы смотрим на искусственный интеллект прежде всего как на инструмент усиления человека, а не его замены. В финансовой сфере особенно важно сохранять баланс между автоматизацией, безопасностью и ответственностью. Поэтому ключевые решения всегда остаются под контролем специалистов, – заявила Шейкина.