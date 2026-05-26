Глава ЕЦУПИС Шейкина: «За последние 5 лет российский букмекерский рынок стал одним из наиболее технологически развитых в мире»

Председатель правления ЕЦУПИС Елена Шейкина оценила развитие букмекерского рынка в России.

– За последние несколько лет букмекерский рынок России прошел серьезную трансформацию. Какую роль в этом процессе сыграл ЕЦУПИС?

– Когда создавался ЕЦУПИС, главной задачей было сделать рынок прозрачным, технологичным и безопасным для всех участников – и для пользователей, и для государства, и для самих букмекерских компаний. Сегодня мы видим, что эта задача выполнена.

За последние пять лет российский букмекерский рынок стал одним из наиболее технологически развитых в мире. Пользователь получил удобные цифровые сервисы, мгновенные платежи, понятную идентификацию, сервис «Ответственная игра» и высокий уровень безопасности.

Важнейшую роль в этой трансформации сыграло создание современной системы регулирования отрасли, где Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) и ЕЦУПИС работают как элементы единой инфраструктуры. Если ЕЦУПИС обеспечивает технологическую и финансовую основу рынка, то ЕРАИ формирует прозрачный и эффективный механизм взаимодействия отрасли со спортом и государством.

Именно благодаря этой системе удалось создать цивилизованную модель рынка, в которой интересы всех участников сбалансированы: пользователи получают безопасный сервис, букмекерские компании – понятные и единые правила работы, а спорт – стабильный источник финансирования через механизм целевых отчислений, – заявила Шейкина.