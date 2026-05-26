BetBoom Team и PARIVISION сменили названия под The International из-за запрета на нейминг букмекеров

BetBoom Team и PARIVISION сменили названия на The International из-за правил Valve.

Среди приглашенных команд и участников квалификаций на The International по Dota 2 оказались российские коллективы, в названиях которых присутствует нейминг букмекеров. Однако по новым правилам Valve использовать такие названия на турнире запрещено.

Из-за этого BetBoom Team выступит на The International под названием BoomBoys, а PARIVISION сменила название на Team Vision.

Финальная часть турнира пройдет с 20 по 23 августа в Шанхае.