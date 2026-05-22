«Тухель выбрал 26 игроков с помощью Chat GPT, видимо». Букмекер Paddy Power вернул все проигравшие ставки на заявку сборной Англии на ЧМ-2026

Букмекер Paddy Power сделал возврат по всем проигравшим ставкам на заявку сборной Англии на ЧМ-2026.

Неожиданно для букмекеров в заявку англичан на турнир в США, Канаде и Мексике не попали Коул Палмер, Харри Магуайр, Фил Фоден и Трент Александер-Арнолд.

«Томас Тухель, видимо, выбрал 26 игроков с помощью Chat GPT, так что... мы вернем все проигравшие одиночные ставки по линии «Игроки, которые попадут в сборную Англии», – говорится в заявлении букмекера.

Paddy Power вернет все проигравшие ставки в виде фрибетов.