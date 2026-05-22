«Увидим сокращение на офлайн-спонсорство и рост на ТВ-спонсорство». Директор агентства, работающего с «Газпром-медиа» – о контрактах букмекеров

Директор по развитию агентства Jami Lup Sport Верона Городкова высказалась об изменении формата спонсорских сделок в спорте.

– Формат спонсорских сделок в спорте заметно изменился в последние годы – почему классическая модель «продали инвентарь – разместили логотип» больше не работает?

– Во-первых, эпоха ограниченного потребления медиаканалов прошла. Поэтому гарантия присутствия в трансляции больше не равна гарантии охватов. Главными становятся не только метрики охвата, но и вовлечение, переходы, конверсии и в целом метрики возврата маркетинговых инвестиций.

Во-вторых, за четыре года изменился портрет рекламодателя. Это связано с уходом западных компаний, которые, например, ассоциировали себя с конкретными командами. Появились новые рекламодатели и новые стратегии.

В-третьих, рынок букмекеров стал играть гораздо большую роль, чем раньше, и с точки зрения спонсорских денег. При этом изменилась налогооблагаемая база – и это отражается на бюджетах. Поэтому, скорее всего, мы увидим сокращение на офлайн-спонсорство и рост на ТВ-спонсорство, – заявила директор по развитию агентства Jami Lup Sport, работающего с «Газпром-медиа».