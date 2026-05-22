Заявление Сульянова о взыскании 649 млн рублей с Olimpbet в пользу Hardcore подтвердилось

Подтвердилось заявление Александра Сульянова о взыскании 649 млн рублей с Olimpbet в пользу промоушена Hardcore.

В феврале 2025 года Hardcore Media обвинил Olimpbet в невыплате 200 миллионов рублей по своим обязательствам после того, как букмекер прекратил сотрудничество с промоушеном. В апреле того же года Olimpbet подал в суд на Hardcore для взыскания 56,7 млн рублей.

В ответ Hardcore подал встречные иски к букмекеру.

Согласно данным из картотеки арбитражных дел, по итогам судебного заседания по первому исковому заявлению ООО «Медиа солюшнз» (занимается размещением рекламы в проектах Hardcore MMA – прим. Ставок на Спортсе’’) к Olimpbet, которое состоялось 18 мая, суд постановил взыскать с букмекерской компании 649,1 млн рублей.

Из них 113,6 млн рублей – задолженность букмекера, 532 млн рублей – неосновательное обогащение, 3,3 млн рублей – неустойка, 247,8 тысячи рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами.

В первоначальном иске Olimpbet к Hardcore на 49,8 млн рублей суд полностью отказал.

Напомним, разбирательство по второму исковому заявлению Hardcore, состоявшееся 19 мая, было отложено на 11 августа из-за необходимости в представлении дополнительных доказательств.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
