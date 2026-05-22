«Пари от нейросетей» пользуются 6,4% активных игроков «Балтбета». На функцию приходится 0,9% от всех ставок

В букмекерской компании «Балтбет» оценили внедрение функции «Пари от нейросетей».

Нейросеть в приложении БК предлагает ставки на основе предпочтений бетторов – можно выбрать ординары и экспрессы, как в прематче, так и в лайве.

– По каким действиям игроков нейронка предлагает события для ставок?

– Нейросеть обучена на миллионах ставок реальных игроков.

Ставки конкретного пользователя за последний месяц передаются в модель, которая сопоставляет их с поведением всей базы игроков и подбирает события, которые, по мнению ИИ, подойдут именно этому человеку.

Учитывается предпочтительный формат игры – лайв или линия, одиночки или экспрессы, – привычные виды спорта, рынки исходов и диапазон коэффициентов, в котором игрок обычно заключает пари. Данные обновляются ежедневно.

Нейросеть – не алгоритм с жесткими правилами, а обучаемая модель. Иногда ее предложения могут казаться неожиданными или не вполне очевидными с точки зрения логики, так как искусственный интеллект порой находит нетривиальные связи.

Чем больше ставок совершает игрок, тем точнее модель подстраивается под его стиль, – рассказал начальник отдела аналитики «Балтбет» Павел Степанов беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.

За период с 1 мая 2025-го по 1 мая 2026-го функцией воспользовались 6,4% активных игроков с минимум одной ставкой в месяц. «Пари от нейросети» составляют 0,9% от всех ставок в «Балтбет» и 0,1% от всего оборота.