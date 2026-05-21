51% ставок на победителя РПЛ пришлись на «Зенит», 32% – на «Краснодар», 10% – на ЦСКА (PARI)

Клиенты PARI чаще всего ставили на чемпионство «Зенита» в сезоне РПЛ-2025/26.

На петербургский клуб пришлось 51% от общего оборота ставок на победителя чемпионата России. Вторым по популярности выбором стал «Краснодар» – доля «быков» составила 32%.

На ЦСКА пришлось 10% оборота, на «Локомотив» – 2%, на «Динамо» – 2%, на всех остальных – суммарно 3%.

По итогам сезона «Зенит» стал чемпионом России в 12-й раз. «Краснодар» занял второе место, бронзовые медали завоевал «Локомотив».

Опубликовал: Кирилл Михайлов
На "народных" никто не ставил, даже свои не верили. А сколько было пафоса, громких слов... Впрочем, как обычно, перед каждым сезоном это слышим, но Цикл неумолим.
На "народных" никто не ставил, даже свои не верили. А сколько было пафоса, громких слов... Впрочем, как обычно, перед каждым сезоном это слышим, но Цикл неумолим.
Так эта статистика лишь подтверждает то, что вопли о неминуемом чемпионстве, циклах и прочей ерунде разводят вовсе не болельщики Спартака
Поздравляю 51% адекватных и мои соболезнования 32% невменько)
Поздравляю 51% адекватных и мои соболезнования 32% невменько)
У меня друг перед последним туром специально на Краснодар поставил - на удачу Зенита!
На Спартак самые отмороженные лудоманы ставили)
