51% ставок на победителя РПЛ пришлись на «Зенит», 32% – на «Краснодар», 10% – на ЦСКА (PARI)
Клиенты PARI чаще всего ставили на чемпионство «Зенита» в сезоне РПЛ-2025/26.
На петербургский клуб пришлось 51% от общего оборота ставок на победителя чемпионата России. Вторым по популярности выбором стал «Краснодар» – доля «быков» составила 32%.
На ЦСКА пришлось 10% оборота, на «Локомотив» – 2%, на «Динамо» – 2%, на всех остальных – суммарно 3%.
По итогам сезона «Зенит» стал чемпионом России в 12-й раз. «Краснодар» занял второе место, бронзовые медали завоевал «Локомотив».
Опубликовал: Кирилл Михайлов
