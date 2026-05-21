Экс-глава SMM PARI Бигильдин: «70% аудитории букмекеров в соцсетях ищут акции и розыгрыши»

Экс-глава маркетинговых коммуникаций PARI и экс-руководитель SMM Алексей Бигильдин высказался об аудитории букмекеров в соцсетях и способах ее удержания.

– Аудитория БК в соцсетях – это люди, которые реально любят спорт? Или 90% приходят исключительно за фрибетами и удержать их контентом невозможно?

– Я бы отметил так: процентов 70 – это люди, которые ищут различные акции и розыгрыши, как и многие подписчики букмекерских брендов, да и не только.

А когда я только приходил, например, в ВК игроки приходили в основном для того, чтобы пожаловаться на что-то в комментах или в личных сообщениях сообщества, причем достаточно агрессивно. Поэтому со временем мы не стали этому препятствовать и первыми из буков сделали работающую службу поддержки в ВК.

Удержать клиентов в телеграме и ВК чисто контентом, пожалуй, тяжеловато. Все-таки нужно интегрировать побольше игровых и развлекательных механик.

Но вообще хочется сказать, что букмекеры очень сильно бустанули спортивный контент. Та же экосистема «Коммент.Шоу», у Fonbet – «Это футбол, брат», у «Пари НН» в совместке с PARI – новое классное шоу про челленджи, а также классные ситуативные или акционные видео вроде прощания с «Амкалом», – заявил Бигильдин.