«Балтика» стала самым прибыльным клубом для букмекеров по итогам сезона РПЛ (PARI)

Букмекерская компания PARI подвела итоги сезона РПЛ-2025/26.

Самой прибыльной командой для букмекера стала «Балтика». Команда Андрея Талалаева заняла шестое место, показав лучший результат в истории клуба. Калининградцы отняли очки у каждого из представителей топ-5.

В PARI отметили, что ставки клиентов на матчах «Балтики» часто не проходили. В частности, калининградцы дважды за сезон обыграли «Спартак» и ни разу не проиграли «Краснодару».

Самым убыточным клубом для PARI стал «Сочи». Южане заняли последнее место в турнирной таблице, потерпели 20 поражений и напрямую вылетели из РПЛ.