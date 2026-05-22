210% – рост прибыли PARI на ставках на РПЛ. Оборот увеличился на 2% за год

Букмекерская компания PARI подвела итоги сезона РПЛ-2025/26.

По сравнению с сезоном-2024/25 общий оборот ставок на матчи чемпионата России в БК PARI увеличился почти на 2%. Прибыль компании выросла на 210%.

Самым удачным днем для компании по прибыли стало 14 cентября – заключительный день восьмого тура. Наибольшую прибыль букмекер извлек из матчей «Ростов» – ЦСКА (1:0) и «Балтика» – «Зенит» (0:0). Москвичи и петербуржцы неожиданно потеряли очки, из-за чего ставки клиентов проиграли.

Для игроков самым успешной датой стало 24 августа. В этот день победы «Краснодара» над «Крыльями Советов» (6:0) и ЦСКА над «Акроном» (3:1) принесли клиентам PARI наиболее значительные выигрыши.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
