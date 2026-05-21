Бетторы стали на 10% чаще пополнять баланс букмекеров цифровой картой ЦУПИС

Более 800 тысяч операций пополнения баланса букмекеров цифровой картой ЦУПИС состоялись в первом квартале 2026 года.

Этот показатель вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом за первый квартал 2025-го.

Также с января по март в 2 раза выросла популярность функции мгновенного платежа, при которой пользователь может указать сумму больше, чем есть на карте, а недостающие средства автоматически списываются с привязанного банковского счета.

«Одним из главных трендов этого года среди наших пользователей стал растущий спрос на сценарий пополнения баланса букмекера с мгновенным платежом. Пользователям важен сценарий, который требует минимум действий и снижает риск неуспешной транзакции из-за недостатка средств на балансе цифровой карты», – заявил коммерческий директор ЕЦУПИС Артем Сычев.