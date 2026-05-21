Product Owner «Лиги Ставок» Щербаков: «Микробеттинг сильно меняет поведение игрока. Пока это не ощутимая часть бизнеса, но потенциал – как у нового лайва»

Product Owner «Лиги Ставок» Ярослав Щербаков оценил внедрение функции микробеттинга в букмекерской компании.

Суть микробеттинга – разделение матча на короткие отрезки, в течение которых игроки могут заключать пари на различные события. «Лига Ставок» первой внедрила данный вид ставок на матчи Мир РПЛ.

– Насколько микробеттинг меняет поведение игрока? Это способ удержать пользователя или привлечь новую, более молодую аудиторию?

– Меняет сильно. Те, кто понял, что могут реагировать почти в реальном времени на происходящее в лайве, вовлекаются активнее и ставят больше. Достижением стало завоевание серебра за микробеттинг премии Е+ 2026 в категории Tech / «Лучшая трансформация клиентского опыта с помощью технологий».

– Как вы оцениваете экономическую эффективность микроставок по сравнению с классическим прематчем или лайвом?

– Пока это не ощутимая часть бизнеса. Но потенциал – как у нового Live, с учетом тренда на короткое потребление контента, – заявил Щербаков.