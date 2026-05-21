Максим Афанасьев: «Интерес к топовым спортивным активам точно сохранится, но требования со стороны БК станут значительно выше»

Директор по стратегии Sportradar Максим Афанасьев рассказал Ставкам на Спортсе’’, как изменится букмекерское спонсорство на фоне увеличения фискальной нагрузки на БК.

С 1 января 2026 года букмекеры платят два новых налога – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. По оценкам Минфина, налоговая нагрузка на букмекеров выросла примерно в 60 раз.

– Какие условия в спонсорских соглашениях теперь станут ключевыми для букмекеров?

– Эффективность и возможность максимально прозрачно измерить результат от спонсорства. Букмекеров все меньше будут интересовать просто «имиджевые» контракты без понятных KPI.

Модели с плавающей стоимостью, привязанной к конкретным показателям: охватам, просмотрам, переходам, контактам с живой аудиторией, digital-интеграциям и т.д.

Плюс гибкие условия контрактов – возможность пересмотра условий или выхода из соглашений в случае изменения рыночной ситуации или недостаточной эффективности партнерства.

– Сохранится ли интерес БК к топовым клубам, если окупаемость таких контрактов станет сложнее доказывать? Может ли часть спортивных организаций потерять букмекерских партнеров уже в ближайший год?

– Все будет зависеть от того, что именно клуб сможет предложить букмекеру. Интерес к топовым спортивным активам точно сохранится, но требования со стороны БК станут значительно выше.

Те спортивные организации, которые не смогут соответствовать этим требованиям, рискуют остаться без букмекерских контрактов либо будут вынуждены существенно снижать стоимость партнерств. Альтернативный сценарий – переориентация на спонсоров из других категорий.

– Может ли рынок вернуться к прежним объемам маркетинга, если букмекеры адаптируются к новым налогам?

– В абсолютных значениях – да, но в относительных (по отношению к GGR) – нет, – заявил Афанасьев.