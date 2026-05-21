Минфин обязал букмекеров размещать на сайтах ссылку на портал «Мои финансы»

Минфин определил страницу с финансовой информацией, на которую будут ссылаться букмекеры на своих сайтах.

Согласно принятому законопроекту о маркировке рекламы азартных игр, на сайтах букмекерских компаний появится ссылка на инвестиционные инструменты для сохранения или накопления денег пользователя.

Минфин обязал размещать на сайтах букмекеров ссылку на портал «Мои финансы». Заявленная цель площадки – развитие финансовой культуры в России и формирование основ финансово здорового образа жизни граждан.

Приказ был подписан министром финансов Антоном Силуановым и вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

«Мои финансы» – это витрина контента самых современных форматов для удобного знакомства с темой финансовой грамотности. Мы готовим экспертные статьи, инструкции, даем лайфхаки, создаем инфографику, подкасты, организуем видеотрансляции, собираем библиотеку книг и статей по финансовым темам», – говорится на главной странице портала.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Официальное опубликование правовых актов
