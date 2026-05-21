Глава спонсорства PARI Богомолов о маркетинговых бюджетах БК: «В среднем диапазон сокращений составляет 15-30%»

Глава отдела спонсорства PARI Кирилл Богомолов высказался о сокращении маркетинговых бюджетов легальных букмекеров.

«Сокращение маркетинговых бюджетов на букмекерском рынке действительно наблюдается, но оценка в 40% отражает скорее верхнюю границу – она применима к отдельным игрокам и активам, тогда как в среднем диапазон сокращений составляет 15-30%.

Этот тренд связан не просто с экономией (в том числе из‑за роста налоговой нагрузки), а с перераспределением средств: прежняя модель масштабных инвестиций в привлечение дает все меньшую отдачу (стоимость привлечения растет, а доля новых клиентов в обороте минимальна).

В результате рынок переживает структурный разворот – компании смещают фокус с масштаба на эффективность, переходят от имиджевой рекламы к перфоманс‑маркетингу и уделяют больше внимания окупаемости и LTV вместо гонки за новыми пользователями.

Ключевым инструментом удержания аудитории становятся программы лояльности, которые каждая беттинговая компания наполняет по‑своему: от фрибетов до материальных бонусов вроде билетов на спортивные события», – рассказал Богомолов Ставкам на Спортсе’’.