Более 30 млн россиян будут смотреть ЧМ-2026: «Турнир может стать глотком свежего воздуха для букмекеров»

Директор по развитию агентства Jami Lup Sport Верона Городкова поделилась ожиданиями от ЧМ-2026.

«По расчетам Jami Lup Sport на основании данных Mediascope c последних крупных турниров, суммарный охват матчей ЧМ-2026 в аудитории «18+» составит около 30 млн человек.

Если говорить про прямые эфиры, то «Матч ТВ» дистрибутируется на всех легальных онлайн-платформах. И конечно, объем просмотра ЧМ на них будет выше, чем что бы то ни было в году.

Для спонсоров ЧМ может стать крупнейшим маркетинговым событием года. Эксперты оценивают потенциальный объем ставок в размере 15-20 млрд рублей.

При этом чемпионат – это возможность реактивировать уснувшую аудиторию и привлечь новую клиентскую базу. Турнир может стать глотком свежего воздуха для букмекеров», – сообщила Городкова.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Ведомости»
Не думаю что 30. Реально футбол любят миллионов 15 и чм самое подходящее место. + возможно кому нравятся масштабные трансляции чм тоже подходит + младше 18 лет много болельщиков будет. Итого оцениваю что реально миллионов 20-25 посмотрят
Крайне оптимистичный прогноз, а учитывая неудобное время начала матчей для большинства страны, нереалистичный
