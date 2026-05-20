Более 30 млн россиян будут смотреть ЧМ-2026: «Турнир может стать глотком свежего воздуха для букмекеров»
Директор по развитию агентства Jami Lup Sport Верона Городкова поделилась ожиданиями от ЧМ-2026.
«По расчетам Jami Lup Sport на основании данных Mediascope c последних крупных турниров, суммарный охват матчей ЧМ-2026 в аудитории «18+» составит около 30 млн человек.
Если говорить про прямые эфиры, то «Матч ТВ» дистрибутируется на всех легальных онлайн-платформах. И конечно, объем просмотра ЧМ на них будет выше, чем что бы то ни было в году.
Для спонсоров ЧМ может стать крупнейшим маркетинговым событием года. Эксперты оценивают потенциальный объем ставок в размере 15-20 млрд рублей.
При этом чемпионат – это возможность реактивировать уснувшую аудиторию и привлечь новую клиентскую базу. Турнир может стать глотком свежего воздуха для букмекеров», – сообщила Городкова.
ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США.
