«Факел» и БЕТСИТИ продлили сотрудничество до 2028 года
«Факел» объявил о продлении контракта с БЕТСИТИ.
Новое соглашение воронежского клуба с букмекерской компанией рассчитано до 2028 года. По итогам сезона-2025/26 «Факел» вернулся в РПЛ.
«За первый год сотрудничества мы вместе с нашим беттинг-партнером реализовали немало ярких идей. Не сомневаюсь, что впереди еще много интересного.
Для построения долгосрочной стратегии развития клуба продление контракта – очень важный шаг», – заявил генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «Факела»
