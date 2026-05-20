«Факел» и БЕТСИТИ продлили сотрудничество до 2028 года

«Факел» объявил о продлении контракта с БЕТСИТИ.

Новое соглашение воронежского клуба с букмекерской компанией рассчитано до 2028 года. По итогам сезона-2025/26 «Факел» вернулся в РПЛ.

«За первый год сотрудничества мы вместе с нашим беттинг-партнером реализовали немало ярких идей. Не сомневаюсь, что впереди еще много интересного.

Для построения долгосрочной стратегии развития клуба продление контракта – очень важный шаг», – заявил генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе.

