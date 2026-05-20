РСФ во главе с Дегтяревым направит 300 млн рублей на развитие детских спортивных проектов

Российский спортивный фонд запустил новый конкурс.

Напомним, в марте РСФ во главе с Михаилом Дегтяревым на конкурсной основе распределил 12 млрд рублей между 93 федерациями, представляющими 103 вида спорта. В июне будет распределено еще 3,55 млрд рублей.

Фонд аккумулирует все отчисления букмекеров со ставок на зарубежные соревнования, что составляет примерно 85% от всех ставок.

«Российский спортивный фонд 29 мая начнет прием заявок на конкурс «Вклад в будущее: поддержка центров развития юных спортсменов». К участию принимаются проекты, направленные на выявление одаренных детей и развитие их способностей к занятиям физической культурой и спортом.

Кто может участвовать? Центры раннего физического развития детей (ЦРФРД), которые работают по программам дошкольного образования или по дополнительным общеразвивающим программам в области спорта.

Бюджет конкурса – до 300 млн рублей. Прием заявок – до 29 июня.

Важное условие: обязательное наличие у заявителя дополнительного финансирования (софинансирования) из иных источников в размере не менее 20% от суммы, запрашиваемой у Фонда», – говорится в заявлении РСФ.