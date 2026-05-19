«Фонбет», BetBoom и нелегальный 1win – лидеры по поисковым запросам россиян в апреле (AhRefs)

«Фонбет» остается явным лидером по поисковым запросам среди россиян.

По данным сервиса Ahrefs, в апреле объем поиска (сколько раз определенное ключевое слово или фраза искались в поисковой системе – прим. Ставок на Спортсе’’) букмекерской компании «Фонбет» составил 884 900 – с отрывом лучший показатель на рынке.

В топ-3 по объему поиска также вошли BetBoom (490 400) и нелегальная букмекерская компания 1win (473 200). Далее идут PARI (359 900), Winline (310 500) и нелегальная 1xBet (259 100).

Деятельность 1win и 1xBet считается нелегальной на территории России, сайты букмекеров блокируются Роскомнадзором.