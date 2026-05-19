  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • «Лига Ставок» о продукте: «Практически нет сценариев, когда новая функция сразу выходит на 100% аудитории. Многие гипотезы вообще не доходят до массового пользователя»
0

«Лига Ставок» о продукте: «Практически нет сценариев, когда новая функция сразу выходит на 100% аудитории. Многие гипотезы вообще не доходят до массового пользователя»

Директор по продукту «Лиги Ставок» Денис Теплов рассказал о процессе внедрения новых функций на сайт и в приложение БК.

– Можете вспомнить случай, когда вы были уверены в успехе новой фичи, но после релиза пользователи ее «разгромили»? Какой урок вы извлекли?

– В первые годы таких ситуаций было достаточно много – это нормальная часть любой большой трансформации. Мы тогда активно перестраивали ключевые сценарии продукта: главную страницу, линию, механику ставок, бонусные и игровые механики.

Иногда мы действительно ошибались: запускали изменения, которые пользователям не нравились, или недооценивали важность привычных функций.

Например, был случай, когда ради повышения производительности платформы пришлось временно отказаться от части механик комбинированных ставок внутри одного события. Пользователи отреагировали очень эмоционально – и это был хороший урок.

Главный вывод, который мы сделали: любые изменения нужно максимально аккуратно валидировать через данные и постепенные раскатки.

Сейчас у нас практически нет сценариев, когда новая функция сразу выходит на 100% аудитории. Все проходит через исследования, интервью и A/B-тесты. Многие гипотезы вообще не доходят до массового пользователя – мы видим результаты на ранних этапах и либо дорабатываем, либо откатываем изменения, – заявил Теплов.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Betonmobile
logoЛига Ставок
logoСтавки на спорт
Беттинг-эксперты
Беттинг-индустрия
Ставки на сегодня
Букмекеры
logoДенис Теплов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
210% – рост прибыли PARI на ставках на РПЛ. Оборот увеличился на 2% за год
22 мая, 14:47
«Тухель выбрал 26 игроков с помощью Chat GPT, видимо». Букмекер Paddy Power вернул все проигравшие ставки на заявку сборной Англии на ЧМ-2026
22 мая, 13:58
«Увидим сокращение на офлайн-спонсорство и рост на ТВ-спонсорство». Директор агентства, работающего с «Газпром-медиа» – о контрактах букмекеров
22 мая, 10:33
Заявление Сульянова о взыскании 649 млн рублей с Olimpbet в пользу Hardcore подтвердилось
22 мая, 09:19
«Пари от нейросетей» пользуются 6,4% активных игроков «Балтбета». На функцию приходится 0,9% от всех ставок
22 мая, 08:38
51% ставок на победителя РПЛ пришлись на «Зенит», 32% – на «Краснодар», 10% – на ЦСКА (PARI)
21 мая, 14:53
Экс-глава SMM PARI Бигильдин: «70% аудитории букмекеров в соцсетях ищут акции и розыгрыши»
21 мая, 14:44
«Балтика» стала самым прибыльным клубом для букмекеров по итогам сезона РПЛ (PARI)
21 мая, 14:05
Бетторы стали на 10% чаще пополнять баланс букмекеров цифровой картой ЦУПИС
21 мая, 13:32
Product Owner «Лиги Ставок» Щербаков: «Микробеттинг сильно меняет поведение игрока. Пока это не ощутимая часть бизнеса, но потенциал – как у нового лайва»
21 мая, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
В Санкт-Петербурге открылся падел-клуб PARI Padel Arsenal
30 марта, 08:16
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
Рекомендуем