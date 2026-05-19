«Лига Ставок» о продукте: «Практически нет сценариев, когда новая функция сразу выходит на 100% аудитории. Многие гипотезы вообще не доходят до массового пользователя»

Директор по продукту «Лиги Ставок» Денис Теплов рассказал о процессе внедрения новых функций на сайт и в приложение БК.

– Можете вспомнить случай, когда вы были уверены в успехе новой фичи, но после релиза пользователи ее «разгромили»? Какой урок вы извлекли?

– В первые годы таких ситуаций было достаточно много – это нормальная часть любой большой трансформации. Мы тогда активно перестраивали ключевые сценарии продукта: главную страницу, линию, механику ставок, бонусные и игровые механики.

Иногда мы действительно ошибались: запускали изменения, которые пользователям не нравились, или недооценивали важность привычных функций.

Например, был случай, когда ради повышения производительности платформы пришлось временно отказаться от части механик комбинированных ставок внутри одного события. Пользователи отреагировали очень эмоционально – и это был хороший урок.

Главный вывод, который мы сделали: любые изменения нужно максимально аккуратно валидировать через данные и постепенные раскатки.

Сейчас у нас практически нет сценариев, когда новая функция сразу выходит на 100% аудитории. Все проходит через исследования, интервью и A/B-тесты. Многие гипотезы вообще не доходят до массового пользователя – мы видим результаты на ранних этапах и либо дорабатываем, либо откатываем изменения, – заявил Теплов.