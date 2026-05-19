Депутат Наумов о регулировании азартных игр: «Тут либеральничать не надо. Если люди видят, что нужно ужесточить ответственность, то это надо делать не задумываясь»

Депутат Госдумы Станислав Наумов оценил перспективы регулирования рынка азартных игр в России.

«Здесь очень важно не «зарегулировать», потому что мы должны все-таки [поддержать] тех предпринимателей, которые уже сумели, например, найти себя в секторе азартных игр, работают в специально отведенных местах, которые все знают, и правоохранительные органы это контролируют.

Важно: если у нас есть, например, внешние туристы, которые приезжают, и у них замысел посетить какую-то игорную зону, то ради бога.

Поэтому я думаю, что надо реагировать на обращения граждан – это главная задача Государственной думы. Если люди видят, что где-то необходимо ужесточить и ответственность, и наказание, надо делать это, не задумываясь. Тут ни с кем либеральничать не надо», – заявил замруководителя фракции ЛДПР Наумов.