В Госдуме предложили ввести штрафы до 500 тысяч рублей для БК за нарушение самозапрета на азартные игры

В Госдуме рассматривается законопроект о введении штрафов для букмекеров за нарушение требований о самозапрете.

Закон о самозапрете на азартные игры вступит в силу с сентября 2026 года. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг и в МФЦ, отозвать самозапрет не получится.

После вступления в силу механизма самозапрета букмекеры и организаторы казино будут обязаны соблюдать ограничения, связанные с приемом ставок, информированием, рекламой и порядком работы с заявлениями о включении или исключении из такого перечня.

«Планируется установить штрафы за нарушение этих требований – для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей», – сообщили в Ассоциации юристов России.