Букмекер Betano стал партнером ЧМ-2026 в Европе и Южной Америке

Betano получил статус официального партнера ЧМ-2026 года в Европе и Южной Америке.

В рамках соглашения букмекер планирует проводить цифровые и офлайн-активации для болельщиков в Европе и Южной Америке. Также компания будет продвигать инструменты ответственной игры, включая лимиты, контроль времени и круглосуточную поддержку клиентов.

Это третье сотрудничество Betano и ФИФА. Ранее букмекер был региональным спонсором ЧМ-2022 в Европе, а также официальным партнером клубного чемпионата мира в 2025 году.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США.