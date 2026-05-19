Panda Ludens: «Заканчивается период перегретого маркетинга, когда БК конкурировали не только продуктом, но и объемом присутствия в спорте и медиа»

Автор телеграм-канала Panda Ludens Евгений Лебедев поделился мнением о сокращении рекламных бюджетов букмекерских компаний в России.

– Насколько реалистична оценка сокращения маркетинговых бюджетов букмекеров на 40%? Можно ли говорить, что рынок входит в период жесткой экономии, или это временная реакция на рост налоговой нагрузки?

– Вполне реалистично, если говорить про дискреционные расходы – то есть расходы, которые букмекеры могут быстро урезать: спонсорство, медийка, амбассадоры, имиджевые кампании. Рост целевых отчислений, налоговой нагрузки и общего давления на отрасль действительно заставляет компании пересматривать экономику привлечения игрока.

Но я бы не говорил, что рынок входит в «режим выживания». Скорее, заканчивается период гиперразогретого маркетинга последних лет, когда букмекеры конкурировали не только продуктом, но и объемом присутствия в спорте и медиа.

Сейчас индустрия начинает считать ROI существенно жестче, – рассказал автор канала Panda Ludens Ставкам на Спортсе’‘.