  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Panda Ludens: «Заканчивается период перегретого маркетинга, когда БК конкурировали не только продуктом, но и объемом присутствия в спорте и медиа»
Эксклюзив
0

Panda Ludens: «Заканчивается период перегретого маркетинга, когда БК конкурировали не только продуктом, но и объемом присутствия в спорте и медиа»

Автор телеграм-канала Panda Ludens Евгений Лебедев поделился мнением о сокращении рекламных бюджетов букмекерских компаний в России.

– Насколько реалистична оценка сокращения маркетинговых бюджетов букмекеров на 40%? Можно ли говорить, что рынок входит в период жесткой экономии, или это временная реакция на рост налоговой нагрузки?

– Вполне реалистично, если говорить про дискреционные расходы – то есть расходы, которые букмекеры могут быстро урезать: спонсорство, медийка, амбассадоры, имиджевые кампании. Рост целевых отчислений, налоговой нагрузки и общего давления на отрасль действительно заставляет компании пересматривать экономику привлечения игрока.

Но я бы не говорил, что рынок входит в «режим выживания». Скорее, заканчивается период гиперразогретого маркетинга последних лет, когда букмекеры конкурировали не только продуктом, но и объемом присутствия в спорте и медиа.

Сейчас индустрия начинает считать ROI существенно жестче, – рассказал автор канала Panda Ludens Ставкам на Спортсе’‘.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
logoСтавки на спорт
logoФинансы
Ставки на сегодня
Беттинг-эксперты
Законы
Беттинг-индустрия
Букмекеры
logoЕвгений Лебедев

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Глава спонсорства PARI Богомолов о маркетинговых бюджетах БК: «В среднем диапазон сокращений составляет 15-30%»
29 минут назадЭксклюзив
Эксперт Городкова: «Роль букмекеров в российском спорте выходит далеко за рамки классического спонсорства. Они меняют портрет болельщика»
вчера, 21:05
Максим Афанасьев: «Сокращение маркетинговых бюджетов легальных БК на 40% звучит вполне реалистично. Неэффективные и агрессивные траты должны уйти»
вчера, 18:59Эксклюзив
Богомолов о риске оттока игроков в офшоры: «В краткосрочной перспективе сокращение рекламных бюджетов не угрожает узнаваемости легальных брендов»
вчера, 18:14Эксклюзив
Более 30 млн россиян будут смотреть ЧМ-2026: «Турнир может стать глотком свежего воздуха для букмекеров»
вчера, 10:55
«Факел» и БЕТСИТИ продлили сотрудничество до 2028 года
вчера, 10:19
РСФ во главе с Дегтяревым направит 300 млн рублей на развитие детских спортивных проектов
вчера, 09:36
«Фонбет», BetBoom и нелегальный 1win – лидеры по поисковым запросам россиян в апреле (AhRefs)
19 мая, 14:30
«Лига Ставок» о продукте: «Практически нет сценариев, когда новая функция сразу выходит на 100% аудитории. Многие гипотезы вообще не доходят до массового пользователя»
19 мая, 12:45
Суд обязал Olimpbet выплатить 649 млн рублей промоушену Hardcore (Анатолий Сульянов)
19 мая, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
В Санкт-Петербурге открылся падел-клуб PARI Padel Arsenal
30 марта, 08:16
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
Рекомендуем