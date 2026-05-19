0

Суд обязал Olimpbet выплатить 649 млн рублей промоушену Hardcore (Анатолий Сульянов)

MMA-промоушен Hardcore выиграл иск к букмекерской компании Olimpbet на 649 млн рублей.

В феврале 2025 года Hardcore Media обвинил Olimpbet в невыплате 200 миллионов рублей по своим обязательствам после того, как букмекер прекратил сотрудничество с промоушеном. В апреле того же года Olimpbet подал в суд на Hardcore для взыскания 56,7 млн рублей.

В ответ Hardcore подал встречный иск к букмекеру с претензиями на общую сумму 1,32 млрд рублей.

«Сегодня состоялось первое судебное решение по одному из исков к букмекерской компании Olimpbet.

Общая сумма требований двух наших компаний к букмекерской компании Olimpbet составляет 1 миллиард 320 миллионов рублей.

Основанием исков стали неоплаты уже исполненных обязательств: проведенных турниров, вышедших выпусков, реализованных рекламных интеграций и большого объема выполненной работы. Значительная часть суммы складывается не только из прямой задолженности, но и из пеней и процентов.

Эти полтора года были для нас объективно очень непростыми. Это был тяжелый период – и финансово, и морально, что уж скрывать. Но, несмотря ни на что, мы не остановились. Мы практически справились с большей частью последствий, рассчитались с огромным количеством обязательств, продолжили проводить турниры, запустили новые гран-при, создали новый вид спорта Hardcore Martial Arts и продолжали идти только вперед.

И вот сегодня – первая большая победа. Суд обязал букмекерскую компанию Olimpbet выплатить нам 649 000 000 рублей. Судебное заседание по второму исковому заявлению состоится в ближайшем будущем», – говорится в заявлении телеграм-канала Hardcore Fighting.

Отметим, что 25 мая суд рассмотрит иск ФНС о банкротстве Hardcore.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Hardcore Fighting
Ставки на сегодня
Беттинг-индустрия
Букмекеры
Финансы
logoСтавки на спорт
Olimpbet
Hardcore Boxing
logoАнатолий Сульянов
logoMMA

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Материалы по теме
В Госдуме предложили ввести штрафы до 500 тысяч рублей для БК за нарушение самозапрета на азартные игры
вчера, 09:44
Panda Ludens: «Заканчивается период перегретого маркетинга, когда БК конкурировали не только продуктом, но и объемом присутствия в спорте и медиа»
вчера, 07:54Эксклюзив
Сергеев о легализации онлайн-казино: «Весь серый рынок вымрет через 3 года. Его доля упадет до 15%, как это было с беттингом»
18 мая, 10:57
Рекомендуем
Главные новости
«Фонбет», BetBoom и нелегальный 1win – лидеры по поисковым запросам россиян в апреле (AhRefs)
вчера, 14:30
«Лига Ставок» о продукте: «Практически нет сценариев, когда новая функция сразу выходит на 100% аудитории. Многие гипотезы вообще не доходят до массового пользователя»
вчера, 12:45
Депутат Наумов о регулировании азартных игр: «Тут либеральничать не надо. Если люди видят, что нужно ужесточить ответственность, то это надо делать не задумываясь»
вчера, 09:59
В Госдуме предложили ввести штрафы до 500 тысяч рублей для БК за нарушение самозапрета на азартные игры
вчера, 09:44
Букмекер Betano стал партнером ЧМ-2026 в Европе и Южной Америке
вчера, 08:50
Panda Ludens: «Заканчивается период перегретого маркетинга, когда БК конкурировали не только продуктом, но и объемом присутствия в спорте и медиа»
вчера, 07:54Эксклюзив
Сергеев о легализации онлайн-казино: «Весь серый рынок вымрет через 3 года. Его доля упадет до 15%, как это было с беттингом»
18 мая, 10:57
Дмитрий Сергеев: «Легализация онлайн-казино может принести в казну до 150 млрд рублей в год только с налогов»
18 мая, 10:26
РСФ во главе с Дегтяревым направит 2,6 млрд рублей для подготовки спортсменов к Олимпиаде-2028
18 мая, 09:18
Сергеев о стагнации букмекерского рынка в России: «Делаю ставку на ограничения мобильного интернета, которые срезали несколько процентов с роста»
18 мая, 08:35
Ко всем новостям
Последние новости
В Санкт-Петербурге открылся падел-клуб PARI Padel Arsenal
30 марта, 08:16
UBET.KZ принимает депозиты и выплачивает выигрыши – играй без блокировок!
8 марта, 14:10Промо
В PARI раскрыли призовой фонд покерного турнира в Сочи
2 марта, 07:19
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
Рекомендуем