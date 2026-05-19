Суд обязал Olimpbet выплатить 649 млн рублей промоушену Hardcore (Анатолий Сульянов)

MMA-промоушен Hardcore выиграл иск к букмекерской компании Olimpbet на 649 млн рублей.

В феврале 2025 года Hardcore Media обвинил Olimpbet в невыплате 200 миллионов рублей по своим обязательствам после того, как букмекер прекратил сотрудничество с промоушеном. В апреле того же года Olimpbet подал в суд на Hardcore для взыскания 56,7 млн рублей.

В ответ Hardcore подал встречный иск к букмекеру с претензиями на общую сумму 1,32 млрд рублей.

«Сегодня состоялось первое судебное решение по одному из исков к букмекерской компании Olimpbet.

Общая сумма требований двух наших компаний к букмекерской компании Olimpbet составляет 1 миллиард 320 миллионов рублей.

Основанием исков стали неоплаты уже исполненных обязательств: проведенных турниров, вышедших выпусков, реализованных рекламных интеграций и большого объема выполненной работы. Значительная часть суммы складывается не только из прямой задолженности, но и из пеней и процентов.

Эти полтора года были для нас объективно очень непростыми. Это был тяжелый период – и финансово, и морально, что уж скрывать. Но, несмотря ни на что, мы не остановились. Мы практически справились с большей частью последствий, рассчитались с огромным количеством обязательств, продолжили проводить турниры, запустили новые гран-при, создали новый вид спорта Hardcore Martial Arts и продолжали идти только вперед.

И вот сегодня – первая большая победа. Суд обязал букмекерскую компанию Olimpbet выплатить нам 649 000 000 рублей. Судебное заседание по второму исковому заявлению состоится в ближайшем будущем», – говорится в заявлении телеграм-канала Hardcore Fighting.

Отметим, что 25 мая суд рассмотрит иск ФНС о банкротстве Hardcore.