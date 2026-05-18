Сергеев о легализации онлайн-казино: «Весь серый рынок вымрет через 3 года. Его доля упадет до 15%, как это было с беттингом»

Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев заявил, что легализация онлайн-казино в России приведет к значительному сокращению доли нелегального рынка.

Ранее с предложением о легализации онлайн-казино к президенту Владимиру Путину обратился министр финансов Антон Силуанов. Минфин хочет создать специального оператора онлайн-казино, который будет платить не менее 30% от выручки в качестве налогов.

«Безусловно, открытие рынка онлайн-казино для России существенно срежет все нелегальные казино. Существенно. Это было и с беттингом. В течение трех лет практически весь серый беттинг вымер в России, все перешли играть в легальные букмекерские компании. То же самое произойдет с казино.

Весь серый рынок онлайн-казино вымрет через три года. В первый год около 40% отожмет легальный рынок, во второй – где-то 35% от остатка, в третий – добьет плюс-минус 30%. В итоге серый рынок [онлайн-казино] зафиксируется на позициях около 15% [от общего объема], как и серый рынок беттинга.

Другой вопрос, что 2026-й – это выборный год, в сентябре у нас выборы. Таким спорным законопроектам тяжело проходить через Государственную Думу», – считает Сергеев.

По его оценке , легализация онлайн-казино в России может принести государству от 100 до 150 миллиардов рублей только в качестве налогов.

