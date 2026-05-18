Дмитрий Сергеев: «Легализация онлайн-казино может принести в казну до 150 млрд рублей в год только с налогов»

Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев рассказал об экономическом эффекте от возможной легализации онлайн-казино в России.

«Открытие рынка казино может принести в казну от 100 до 150 миллиардов рублей в год только с налогов. Еще будут дополнительные налоги, которые соберутся с платежей, с НДФЛ игроков и так далее. Но захотят ли это делать в выборный год? Я не уверен, потому что попиариться на плохих законах и рассказать о вреде онлайн-казино хочется всем.

Да, онлайн-казино – это вредно. Его нужно запускать контролируемо, нужны реестры лудоманов, психологическая поддержка людям, пользователям, которые не справляются с этой зависимостью. Но это можно сделать контролируемым и с этого еще зарабатывать деньги для государства.

На мой взгляд, это было бы логично. В целом я за то, чтобы рынок сделать регулируемым и налогооблагаемым», – заявил Сергеев.

Ранее с предложением о легализации онлайн-казино к президенту Владимиру Путину обратился министр финансов Антон Силуанов. Минфин хочет создать специального оператора онлайн-казино, который будет платить не менее 30% от выручки в качестве налогов.

По оценке ведомства, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно.

